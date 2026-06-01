В Норвегии задумалист о вступлении в ЕС

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Financial Times (FT) заявил, что вступление страны в Евросоюз становится всё более привлекательным на фоне «сумасшедшего мира», формируемого президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Норвегия дважды отказывалась от членства в ЕС по итогам референдумов, состоявшихся в 1972 и 1994 годах. Причиной отказа, как отмечается, были опасения норвежцев относительно невыгодного положения рыбной промышленности страны, которая могла бы оказаться под управлением Брюсселя.

Как сообщает FT, Эйде указал, что «благожелательный мир», существовавший в период проведения двух референдумов, сменился «сумасшедшим миром», что вынуждает Осло пересматривать отношения с Евросоюзом.

«Те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся более важными», — приводит издание слова министра.

Согласно статье, торговые войны, инициированные администрацией Трампа, обнажили неудобное положение Норвегии. Страна является участницей единого рынка ЕС, однако не обладает правом голоса при переговорах с Вашингтоном, которые ведёт Еврокомиссия.

«Этот сумасшедший мир — с тем, что происходит с Китаем и США, — заставляет Евросоюз доставать инструменты, которые раньше лежали без дела, — пояснил Эйде, комментируя торговую политику и таможенный союз. — И это как раз те инструменты, которые мы когда-то решили для себя не принимать».

Министр также отметил, что если бы референдум состоялся завтра, он проголосовал бы «за», однако сейчас, по его словам, не время его требовать. Эйде подчеркнул необходимость «быть честными о недостатках нашей нынешней системы».

