Токаев провел встречу с главой Администрации САР Гонконг.

Президент провел встречу с Главой Администрации САР Гонконг Джоном Ли.
Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную значимость данного визита, поскольку это первый в истории визит Главы Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики в Казахстан.
— Данное событие, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а в более широком контексте — между Казахстаном и Китаем, с которым нас связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны поддерживают высокий уровень политического диалога, активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. То же самое можно сказать и о наших отношениях с Гонконгом, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил уникальную роль Гонконга как одного из ведущих финансовых и деловых центров мира, обладающего значительным потенциалом в сферах инвестиций, инноваций, технологий и международной торговли.
Президент выразил уверенность, что нынешний визит откроет новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и запуска перспективных совместных проектов, в том числе в сферах инвестиций, финансов, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность высокому гостю за решение посетить Казахстан в сопровождении представительной бизнес-делегации, что сигнализирует о высоком интересе делового сообщества Гонконга к расширению сотрудничества с нашей страной.