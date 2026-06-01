Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел встречу с главой Администрации САР Гонконг

Токаев провел встречу с главой Администрации САР Гонконг.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент провел встречу с Главой Администрации САР Гонконг Джоном Ли.

Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную значимость данного визита, поскольку это первый в истории визит Главы Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики в Казахстан.

— Данное событие, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а в более широком контексте — между Казахстаном и Китаем, с которым нас связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны поддерживают высокий уровень политического диалога, активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. То же самое можно сказать и о наших отношениях с Гонконгом, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил уникальную роль Гонконга как одного из ведущих финансовых и деловых центров мира, обладающего значительным потенциалом в сферах инвестиций, инноваций, технологий и международной торговли.

Президент выразил уверенность, что нынешний визит откроет новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и запуска перспективных совместных проектов, в том числе в сферах инвестиций, финансов, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность высокому гостю за решение посетить Казахстан в сопровождении представительной бизнес-делегации, что сигнализирует о высоком интересе делового сообщества Гонконга к расширению сотрудничества с нашей страной.