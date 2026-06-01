Политолог объяснил, почему Трамп не ответил на письмо Зеленского

Эксперт не исключил, что письма могло и не быть в физическом виде, а свой запрос украинский лидер направил через публичные заявления.
«Но даже если письмо было, то, насколько я понимаю, определенные условия, требования, задачи и решения уже приняты, и все ожидают реакции самой украинской стороны. Мы это слышали в первую очередь от нашей стороны и от американцев. Если нет реакции от Украины на то, чего от нее ожидает, по сути, весь мир, то было бы странно реагировать на то, что хочет сама украинская сторона», — отметил собеседник «Ленты.ру».
По словам Конькова, с политической точки зрения это ясный сигнал: прежде чем ждать ответа на свое обращение, нужно сначала ответить на то, что адресовано тебе.
27 мая Зеленский заявил, что направил Дональду Трампу срочное письмо. В нем политик сообщил о критической нехватке средств для систем противовоздушной обороны. Украинский лидер попросил американского коллегу увеличить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot. Причина — растущий дефицит боеприпасов в вооруженных силах Украины.
Пока ни Трамп, ни Конгресс США не дали публичного ответа на это обращение.