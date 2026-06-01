Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде отреагировали на план по вступлению Армении в ЕС

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не стоит торопиться с обращением в Европейский союз. Сначала он должен выяснить, что об этом думают граждане страны, и провести референдум. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он также предположил, что дискуссия на эту тему затянется вплоть до выборов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Пашинян заявил, что проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вступлению в Евросоюз пока нелогично. По его словам, это не имеет смысла до тех пор, пока Армения официально не подаст заявку в ЕС или не приблизится к получению статуса кандидата.

«Судя по тем шагам, которые предложил Пашинян, сначала, наверное, проводят референдум, а потом обращаются. Он обратится в ЕС о вступлении, а уже потом будет проводить [референдум]. Там скажут: “Да, пожалуйста” или “Нет”. А зачем проводить референдум тогда, если уже обращение есть? Я думаю, что порядок шагов немножко перепутан. Скорее всего, надо сначала все-таки узнать мнение народа, а потом делать шаги. Я думаю, что эти разговоры будут тянуться до выборов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Сенатор считает, что если Никол Пашинян все же решит вести страну в Евросоюз, то страны ЕАЭС ответят приостановкой членства Армении в объединении. По его словам, для Еревана такой шаг станет серьезной ошибкой.

«Мне кажется, к концу года, если господин Пашинян примет решение ввести свою страну в ЕС, страны ЕС на саммите, который в конце года будет, примут решение о приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе», — сказал Джабаров. При этом он подчеркнул, что Армения — суверенное и независимое государство, поэтому вправе выбирать тот путь, который считает для себя выгодным.

Ранее лидеры стран ЕАЭС — президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — призвали Армению провести референдум, в ходе которого жители должны будут выбрать между сохранением членства в организации и возможным вступлением в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше