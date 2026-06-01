В Совфеде отреагировали на план по вступлению Армении в ЕС

«Судя по тем шагам, которые предложил Пашинян, сначала, наверное, проводят референдум, а потом обращаются. Он обратится в ЕС о вступлении, а уже потом будет проводить [референдум]. Там скажут: “Да, пожалуйста” или “Нет”. А зачем проводить референдум тогда, если уже обращение есть? Я думаю, что порядок шагов немножко перепутан. Скорее всего, надо сначала все-таки узнать мнение народа, а потом делать шаги. Я думаю, что эти разговоры будут тянуться до выборов», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Сенатор считает, что если Никол Пашинян все же решит вести страну в Евросоюз, то страны ЕАЭС ответят приостановкой членства Армении в объединении. По его словам, для Еревана такой шаг станет серьезной ошибкой.
«Мне кажется, к концу года, если господин Пашинян примет решение ввести свою страну в ЕС, страны ЕС на саммите, который в конце года будет, примут решение о приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе», — сказал Джабаров. При этом он подчеркнул, что Армения — суверенное и независимое государство, поэтому вправе выбирать тот путь, который считает для себя выгодным.