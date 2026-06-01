Губернатор: Приморье заинтересовано в поставках белорусской техники и лифтов

Губернатор отметил, что Приморье заинтересовано в продолжении работы с Минским автомобильным заводом по поставкам автобусов, техники, которая работает на вывозе твердых коммунальных отходов.
Завтра мы будем проговаривать о продолжении той работы, связанной с поставкой большого количества автомобилей скорой помощи, адаптированных к условиям Приморского края, к условиям Владивостока. Конечно, это работа и с МТЗ, и с АМКОДОР, и с БЕЛАЗ, которая планомерно идет, и мы видим ее развитие.
Он обратил внимание на то, что указанные белорусские компании организовывают свои выставочные демонстрационные площадки, что позволяет людям на месте сразу определиться в подборе техники, получить необходимые навыки по ее эксплуатации и впоследствии иметь ремонтопригодную группу, которая позволяет в случае выхода какого-либо агрегата, не затягивать сроки.
Кожемяко добавил, что российский регион видит возможности по расширению контактов с предприятием по производству лифтов в Могилеве и с выходом на лизинговые долгосрочные контракты, которые позволили бы в течение пяти лет поменять полностью весь парк лифтов.
«Хотелось бы, чтобы в полной мере был представлен представитель завода, могли бы уже иметь готовую продукцию. Соответственно, заинтересовывать наших строителей, наши компании. Делать сборку, монтаж, наладку и последующее обслуживание этих лифтов. Я думаю, что это хорошие перспективы, взаимовыгодные, очень важные и нужные», — добавил губернатор.