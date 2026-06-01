Эксперт: почему вступление Норвегии в ЕС не изменит диалог с РФ

Даже если Норвегия станет частью Евросоюза, это вряд ли повлияет на ее диалог с Россией. Причина проста: текущий уровень взаимодействия между Осло и Москвой и так является минимальным. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для комментария стали заявления главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде. Ранее он допустил, что Осло может пересмотреть формат отношений с ЕС на фоне событий в нынешнем «безумном мире».

«Взаимоотношения Осло и Москвы, к сожалению, находятся на крайне низком уровне. Норвегия совершенно забыла, что у нас было сотрудничество в годы Второй мировой войны. Мы были союзниками, помогали освобождению страны. Всё это забыто. Так что, даже если страна вступит в ЕС, для нас кардинально ничего не изменится. Норвегия — верный член НАТО. Она гордо говорит, что защищает северный фланг. С моей точки зрения, в организации подрыва “Северных потоков” норвежцы участвовали в качестве консультантов или кого-то еще. Именно у этой страны есть большой опыт проведения диверсионных операций в холодных морях», — заявил собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, внутри Европы сейчас набирает силу тренд на сплочение. Евросоюз уже провозгласил цель: к 2030 году все государства континента, за возможным исключением Белоруссии (хотя и на это в Европе надеются), должны войти в состав ЕС. Этот процесс подстегивают противоречия между США и НАТО. Норвежские власти, как считает политолог, видят в интеграции в ЕС шанс встроиться в единый антироссийский строй. Он также обратил внимание на разницу в мотивации: в отличие от Германии или Франции, многие небольшие государства смотрят на Евросоюз не как на рынок сбыта, а как на источник финансовых преференций.

«А думают ли они, что сами будут вносить туда? Это большой вопрос», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится разместить ударные вооружения в северных регионах. Системы нацелят на Кольский полуостров, речь идет о южнокорейских реактивных системах залпового огня, способных поражать цели на расстояние до 500 километров. В российском посольстве в Осло отметили, что такие действия напрямую затрагивают интересы безопасности России, так как размещение дальнобойных РСЗО создает новые угрозы для стратегически важного региона.

