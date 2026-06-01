Fakti: глава Пентагона Хегсет допустил вывод войск США с баз на Ближнем Востоке

Пентагон не исключает вывода войск с американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших в войне с Ираном, пишет болгарский портал Fakti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Такое заявление сделал министр обороны Пит Хегсет, выступая перед журналистами в посольстве США в Сингапуре. Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отказа от восстановления некоторых баз на Ближнем Востоке и вывода с них своих войск, Хегсет сказал, что это решение будет принято Дональдом Трампом.

Президенту придется принимать эти решения в будущем, исходя из того, как будут развиваться события. Но я уверен, что мы достигнем соглашения, которое послужит интересам американского народа.

Пит Хегсет
министр обороны США

При этом Хегсет подчеркнул, что США «ценят партнерские отношения в регионе, а решение будут зависеть от итогов» конфликта с Ираном. Он заверил, что пока «силы США находятся на позициях и готовы к возобновлению боевых действий в случае необходимости».

