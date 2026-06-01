Евросоюз призвал Израиль прекратить военную эскалацию в Ливане

«Мы поддерживаем продолжение дипломатических усилий, в частности, осуществляемых Соединенными Штатами и их международными партнерами, чтобы обеспечить проведение переговоров, которые приведут к долгосрочной стабильности и безопасности для Ливана и Израиля», — приводит слова пресс-секретаря в понедельник на брифинге в Брюсселе «Интерфакс».
Аль-Ануни подчеркнул, что ливанское население, которое в прошлом пережило очень тяжелые времена, не поддерживало эту войну. Она не является войной ливанского народа. По его словам, и Ливан, и Израиль имеют право на достойную жизнь в мире и безопасности, без угрозы новых столкновений.
Представитель Каллас добавил, что Евросоюз выступает на стороне ливанского народа. Брюссель не намерен прекращать поддержку — речь идет в том числе о чрезвычайной помощи. Эти меры направлены на то, чтобы дать властям Ливана возможность справиться с кризисом, который сейчас переживает страна.
Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) форсировала реку Литани, заняла господствующие высоты и захватила хребет Бофор. Премьер отметил, что военная кампания продлится дольше, но пообещал восстановить безопасность на севере Израиля.