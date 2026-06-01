Швеция представила обновленную арктическую стратегию

«Роль Швеции в Арктике — это вопрос как внешней, так и внутренней политики. Новая арктическая стратегия отражает серьезную ситуацию в области безопасности и возросший международный интерес к региону. Для нас, как для арктического государства, это означает особую ответственность и большее влияние Швеции», — приводит слова министра «Интерфакс».
В заявлении подчеркивается, что новая стратегия стала ответом на изменившуюся обстановку в сфере безопасности. По оценке властей, она является самой серьезной для Швеции со времен Второй мировой войны.
В Министерстве иностранных дел отметили, что вступление страны в НАТО кардинально изменило ее позиции в регионе: теперь, когда Швеция и Финляндия вошли в альянс, сдерживающий потенциал и обороноспособность блока на Крайнем Севере заметно выросли.
Как подчеркивается в сообщении, географическое положение Швеции создает прочный мост в сфере безопасности между Балтийским морем, Крайним Севером и Арктикой. Это, в свою очередь, открывает перед страной более широкие горизонты для взаимодействия с другими арктическими государствами, которые уже являются членами НАТО.
Документ уже передан на рассмотрение в Риксдаг (парламент).