В МИД РФ подтвердили контакты с США по вопросу давления на Кубу

Рябков отметил, что позиции России и США по этому вопросу «радикально различаются». По его словам, Москва отдает себе отчет в том, в какой сложной ситуации оказалась Куба из-за незаконной блокады со стороны Америки и усиливающегося прессинга. В связи с этим, подчеркнул замминистра, Россия не может оставаться в стороне.
Ранее Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило факт переговоров между представителями Пентагона и кубинскими генералами. Встреча состоялась 29 мая в карибской республике. Как сообщает кубинский портал Cubadebate, за столом переговоров встретились глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован и первый заместитель министра, начальник Генерального штаба Революционных вооруженных сил генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго.