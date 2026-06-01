Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ подтвердили контакты с США по вопросу давления на Кубу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос давления на Кубу со стороны Соединенных Штатов регулярно поднимается в диалоге Москвы и Вашингтона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами», — приводит слова дипломата журналистам 1 июня «Интерфакс».

Рябков отметил, что позиции России и США по этому вопросу «радикально различаются». По его словам, Москва отдает себе отчет в том, в какой сложной ситуации оказалась Куба из-за незаконной блокады со стороны Америки и усиливающегося прессинга. В связи с этим, подчеркнул замминистра, Россия не может оставаться в стороне.

Ранее Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило факт переговоров между представителями Пентагона и кубинскими генералами. Встреча состоялась 29 мая в карибской республике. Как сообщает кубинский портал Cubadebate, за столом переговоров встретились глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован и первый заместитель министра, начальник Генерального штаба Революционных вооруженных сил генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше