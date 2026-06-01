SCMP: Трамп во время визита в Китай лично просил Си о помощи с урегулированием конфликта на Украине

SCMP со ссылкой на «многочисленные» осведомленные источники пишет, что на майском саммите в Пекине Трамп сказал Си Цзиньпину, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, и попросил вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером. При этом издание подчеркивает, что в официальной документации по итогам саммита эта просьба не упоминалась.