SCMP: Трамп во время визита в Китай лично просил Си о помощи с урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп лично призвал председателя КНР Си Цзиньпина помочь положить конец конфликту на Украине, утверждает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на «многочисленные» источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

SCMP со ссылкой на «многочисленные» осведомленные источники пишет, что на майском саммите в Пекине Трамп сказал Си Цзиньпину, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, и попросил вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером. При этом издание подчеркивает, что в официальной документации по итогам саммита эта просьба не упоминалась.

Согласно SCMP, Трамп рассчитывал использовать «пекинский рычаг», чтобы надавить на Москву. Издание отмечает, что конфликт на Украине идет уже пятый год, а Трамп после возвращения к власти сделал его одним из ключевых пунктов своей внешнеполитической повестки. Своей просьбой к Си он явно дал понять, что Вашингтон не справится без помощи Пекина.

Сам Трамп после завершения саммита на борту Air Force One подтвердил журналистам, что обсуждал эту тему с китайским коллегой: «Да, мы обсуждали это. Мы бы оба хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован».

При этом SCMP напоминает, что прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле летом 2025 года, не привели к договоренностям о прекращении огня, после чего переговорный процесс фактически остановился.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше