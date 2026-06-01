SCMP: Трамп во время визита в Китай лично просил Си о помощи с урегулированием конфликта на Украине

SCMP со ссылкой на «многочисленные» осведомленные источники пишет, что на майском саммите в Пекине Трамп сказал Си Цзиньпину, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, и попросил вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером. При этом издание подчеркивает, что в официальной документации по итогам саммита эта просьба не упоминалась.
Согласно SCMP, Трамп рассчитывал использовать «пекинский рычаг», чтобы надавить на Москву. Издание отмечает, что конфликт на Украине идет уже пятый год, а Трамп после возвращения к власти сделал его одним из ключевых пунктов своей внешнеполитической повестки. Своей просьбой к Си он явно дал понять, что Вашингтон не справится без помощи Пекина.
Сам Трамп после завершения саммита на борту Air Force One подтвердил журналистам, что обсуждал эту тему с китайским коллегой: «Да, мы обсуждали это. Мы бы оба хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован».
При этом SCMP напоминает, что прямые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле летом 2025 года, не привели к договоренностям о прекращении огня, после чего переговорный процесс фактически остановился.