РФ представит концепцию безопасности стран Персидском залива

«Российская Федерация доработала известную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива», — цитирует дипломата «Интерфакс».
По словам Рябкова, Москва намерена предложить этот документ «коллегам и партнерам» в регионе. Он подчеркнул, что у России сложились позитивные отношения со всеми государствами Залива, а также накоплен серьезный опыт взаимодействия.
Москва поддерживает с государствами Ближнего Востока откровенный и прямой диалог. Об этом заявил дипломат, подчеркнув, что фундамент для дальнейшего движения уже заложен.
По его словам, база «устойчива, для того чтобы двигать это дело вперед». Он добавил, что все страны региона, включая государства по обе стороны Персидского залива, осознают острую необходимость поиска альтернативы бесконечным кризисам.