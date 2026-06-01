Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что Владимир Зеленский может утратить свою власть в Украине уже в 2026 году. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью aif.ru.
Он считает, что недовольство среди граждан, вызванное коррупцией и отсутствием выборов, создает предпосылки для возможного социального взрыва.
Олейник отметил, что на фоне «тотального грабежа» и коррупции любое событие может стать триггером для неконтролируемого бунта.
«Выборы ведь для того и существуют, чтобы пар недовольства выходил. Но если плотно закрыть крышку и уже семь лет нет выборов — рванёт стопроцентно», — подчеркнул он.
Кроме того, недовольство наблюдается не только среди гражданских, но и в армии, где также нарастает критика власти. Это делает ситуацию вокруг Зеленского особенно нестабильной.
На фоне этих событий в украинском обществе нарастают слухи о возможных коррупционных схемах, связанных с самим Зеленским и его окружением. Депутат Госдумы Михаил Шеремет утверждает, что антикоррупционные органы Украины выявили масштабные нарушения, которые могут привести к отставке Зеленского до конца года.
Сочетание внутренних протестов, военных недовольств и международных факторов создает сложную ситуацию для украинского президента, и его шансы на сохранение власти становятся все более неопределенными.
