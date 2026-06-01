На Дону ветеран СВО стал замминистра сельского хозяйства

В Ростовской области ветеран специальной военной операции Святослав Харитонов назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом глава донского региона сообщил в своём МАХ-канале.
Святослав Харитонов родом из Каменска-Шахтинского. Он награждён орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и Суворова. Перед назначением Харитонов прошёл стажировку по программе «Время героев», где его наставником был Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что во время обучения участник активно изучал работу правительства, вникал в текущие проблемы и предлагал свои решения.
Юрий Слюсарь выразил уверенность, что опыт и дисциплина, полученные во время службы, помогут Харитонову эффективно решать задачи на новом посту.