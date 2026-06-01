На Дону ветеран СВО стал замминистра сельского хозяйства

Святослав Харитонов родом из Каменска-Шахтинского. Он награждён орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и Суворова. Перед назначением Харитонов прошёл стажировку по программе «Время героев», где его наставником был Юрий Слюсарь.