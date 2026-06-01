Лукашенко назвал Ким Чен Ына перспективным молодым человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера КНДР Ким Чен Ына перспективным молодым человеком.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель (Ким Чен Ын. — RT) произвёл очень серьёзное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что у него «завязались хорошие отношения» с лидером КНДР. Он также добавил, что рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле между Минском и Пхеньяном.

В марте Ким Чен Ын и Лукашенко подписали договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Президент Белоруссии также заявил о переходе отношений Минска с Пхеньяном на принципиально новый этап.

