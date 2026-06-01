Politico: ЕС хочет создать центры содержания мигрантов, в том числе в Казахстане и Узбекистане

Евросоюз хочет начать переговоры с 8−10 странами о создании «аутсорсинговых» центров для мигрантов, пишет портал Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в этих странах хотят создать центры, куда можно будет вывозить мигрантов, которым отказали в убежище в Европейском союзе. Кроме того, там можно будет разместить площадки для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в ЕС.

По словам источников, в качестве потенциальных «партнеров» рассматривают Казахстан и Узбекистан. Но официально в ЕС опасаются называть возможные страны для приема мигрантов из-за разногласий по поводу заброшенного центра Британии в Руанде и юридических проблем, связанных с соглашением Италии с Албанией.

В обмен странам-участницам могут предложить помощь в развитии или либерализацию визового режима в рамках соглашений «услуга за услугу». Как пояснил один из дипломатов, это решение должно восприниматься как «отвечающее интересам обеих сторон».

Сейчас Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция разрабатывают планы создания таких центров и внешних пунктов обработки заявок. «К концу года было бы хорошо иметь четкий план проекта — то есть, чтобы хотя бы одна страна заявила, что готова к реальным переговорам», — сказал один из собеседников.

В МИД Казахстана уже прокомментировали статью Politico. «Насколько мне известно, таких переговоров нет. Мы проводим с европейской стороной переговоры по упрощению визовых требований для наших граждан вкупе с соглашением о реадмиссии. Но это означает, что, если гражданин выехал из нашей страны незаконно, мы обязуемся принять его обратно», — сказал Ерлан Жетыбаев, официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше