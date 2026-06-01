Politico: ЕС хочет создать центры содержания мигрантов, в том числе в Казахстане и Узбекистане

По словам источников, в качестве потенциальных «партнеров» рассматривают Казахстан и Узбекистан. Но официально в ЕС опасаются называть возможные страны для приема мигрантов из-за разногласий по поводу заброшенного центра Британии в Руанде и юридических проблем, связанных с соглашением Италии с Албанией.
Сейчас Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция разрабатывают планы создания таких центров и внешних пунктов обработки заявок. «К концу года было бы хорошо иметь четкий план проекта — то есть, чтобы хотя бы одна страна заявила, что готова к реальным переговорам», — сказал один из собеседников.
В МИД Казахстана уже прокомментировали статью Politico. «Насколько мне известно, таких переговоров нет. Мы проводим с европейской стороной переговоры по упрощению визовых требований для наших граждан вкупе с соглашением о реадмиссии. Но это означает, что, если гражданин выехал из нашей страны незаконно, мы обязуемся принять его обратно», — сказал Ерлан Жетыбаев, официальный представитель внешнеполитического ведомства.