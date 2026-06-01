Рецидивист расстрелял семью экс-любовницы

«Если ты не будешь моей, то будешь ничьей», — гневно выпалил 31-летний Игорь (все имена изменены. — Ред.) и бросил цветы в лицо бывшей возлюбленной. А на следующий в день небольшом донском хуторе разыгралась трагедия, которая потрясла всю область.
Игорь вызвал тестя, тёщу и мужа сестры в лес под предлогом разговора и расстрелял их из пистолета. Мужчины погибли, а женщина выжила чудом. Преступник две недели прятался в лесу. Его задержали 1 июня 2023 года. В 2024 году суд вынес приговор — 20 лет колонии. Подробности — в материалe rostov.aif.ru.
Сжёг коляску.
Игорь несколько лет жил с Татьяной, у пары был общий ребёнок. Однако отношения складывались непросто: неоднократно судимый мужчина был агрессивным, много пил, не имел постоянной работы. Из-за этого семья избранницы его недолюбливала. Родители Татьяны считали его неблагополучным и настаивали на разрыве отношений.
Семью Татьяны хорошо знали в хуторе. Виктор и Ольга вырастили шестерых детей. Местные рассказывали, что Ольга стала частью семьи, когда её возлюбленный остался вдовцом с шестью детьми на руках. Она не испугалась трудностей, окружила всех заботой и любовью. А когда Виктор тяжело заболел, помогла ему встать на ноги.
На момент трагедии Ольга работала продавцом в магазине, в доме царили мир и взаимопонимание. Никто и подумать не мог, что всё изменится в один день.
После очередной ссоры зять Игорь избил Татьяну и сжёг детскую коляску. Таня окончательно ушла к родителям вместе с сыном и запретила бывшему сожителю видеться с ребёнком. Это решение его взбесило, и в один день он приехал к дому бывшей подруги, бросил девушке сорванные с клумбы цветы со зловещими словами: «Если ты не будешь моей, то будешь ничьей».
На следующий день Игорь начал названивать Татьяне и её сестре, которая на тот момент была беременна двойней, и угрожать им. Когда об угрозах узнал муж беременной женщины Антон, он связался с агрессором, и между мужчинами произошёл острый разговор. После этого Игорь пообещал приехать, чтобы «разобраться».
Вечером он действительно прибыл к дому Татьяны, позвонил Антону и предложил встретиться в ближайшей лесополосе — якобы для спокойного разговора «по-мужски». На встречу вышли родители девушки Виктор, Ольга, а также муж сестры Антон. Хотели уладить конфликт миром.
Кровавый разговор.
Оказавшись вдали от жилых дворов, Игорь достал пистолет и начал стрелять. Две пули попали в Антона — в таз и шею, ещё две — в грудь и живот Виктора. Мужчины скончались на месте.
Ольге преступник выстрелил в грудь. Но в момент выстрела женщина резко развернулась, и пуля, вместо того чтобы поразить жизненно важные органы, прошла через мягкие ткани навылет. Именно это непроизвольное движение спасло жизнь женщине.
После расстрела осуждённый не пытался помочь раненым, вызвать скорую помощь, а, напротив, угрожал Ольге пистолетом, запрещая подходить к умирающим, и заставил её пройти с собой некоторое расстояние под дулом пистолета, прежде чем скрыться.
Когда перепуганная женщина всё же вернулась домой, то сразу же вызвала полицию. Начались поиски. Преступник, прекрасно знавший местность, не стал уезжать далеко и почти две недели скрывался в лесополосе: спал на самодельной лежанке из веток, в холодные ночи прятался в заброшенных постройках, а за продуктами переплывал реку до соседнего хутора. В конце концов, его задержали в 20 километрах от места преступления.
Планировал убийство.
На протяжении всего следствия и судебного разбирательства осуждённый не раз менял показания: то признавал вину и раскаивался, то полностью отказывался от своих слов. Однако суд счёл доказательства неопровержимыми.
Экспертиза установила, что, несмотря на диагностированное эмоционально-неустойчивое расстройство личности, осуждённый полностью вменяем. Суд также отметил, что преступление было тщательно спланировано.
Криминальное прошлое осуждённого также сыграло роль: начиная с 2017 года, он не раз привлекался к ответственности за кражу, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, управление транспортом в нетрезвом виде и по другим причинам. История закончилась тем, что Ростовский областной суд приговорил Игоря к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Сейчас он отбывает наказание и выйдет на свободу, предположительно, не ранее 2042 года. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, осуждённый за особо тяжкое преступление, может быть условно-досрочно освобождён по истечении не менее двух третей срока назначенного наказания. Согласно такому возможному сценарию, душегуб теоретически может быть освобождён не ранее 2037 года.