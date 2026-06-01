Поздравления мамам в День защиты детей

За добросовестное отношение к воспитанию, заботу о здоровье, образовании, физическом и духовно‑нравственном развитии детей знаки отличия «За материнскую доблесть» получили жительницы городов Бердска и Новосибирска, Искитимского, Мошковского, Каргатского и Новосибирского районов. «У меня замечательные дети, — поделилась мама троих сыновей и четверых дочек Елена Кузьмина. — И учатся все хорошо, и спортом занимаются. Старшему завтра будет 23 года, а младшей — два месяца. Стараюсь воспитывать в них в первую очередь честность и доброту и всегда говорю о том, что относиться к людям нужно так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Всегда радуюсь, когда кто‑то из знакомых девчонок становится многодетной мамой: женщина создана для продолжения рода, чтобы оставить после себя самое лучшее».