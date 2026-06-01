Поздравления мамам в День защиты детей

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественной церемонии вручения знаков отличия «За материнскую доблесть».
В честь Международного дня защиты детей областная награда присвоена 14 женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей. Они подарили жизнь и любовь ребятишкам, создали крепкие благополучные семьи — опору нашей страны.
За добросовестное отношение к воспитанию, заботу о здоровье, образовании, физическом и духовно‑нравственном развитии детей знаки отличия «За материнскую доблесть» получили жительницы городов Бердска и Новосибирска, Искитимского, Мошковского, Каргатского и Новосибирского районов. «У меня замечательные дети, — поделилась мама троих сыновей и четверых дочек Елена Кузьмина. — И учатся все хорошо, и спортом занимаются. Старшему завтра будет 23 года, а младшей — два месяца. Стараюсь воспитывать в них в первую очередь честность и доброту и всегда говорю о том, что относиться к людям нужно так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Всегда радуюсь, когда кто‑то из знакомых девчонок становится многодетной мамой: женщина создана для продолжения рода, чтобы оставить после себя самое лучшее».
Награды в большом зале Правительства региона вручили Губернатор Андрей Травников и спикер областного парламента Андрей Шимкив. «Уважаемые мамы и папы, — обратился Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив к семьям, собравшимся на торжественной церемонии. — Я хочу от имени всех депутатов Законодательного Собрания поздравить вас с вручением наград и пожелать вам счастья, здоровья, успехов! Вы — гордость Новосибирской области, гордость страны. Вы возрождаете такую славную историческую традицию, когда многодетные семьи в России были нормой. Пусть таких семей в Новосибирской области будет ещё больше!».
