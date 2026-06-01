Ярошук и Кропоткин прошли праймериз «Единой России» в Заксобрание

Бывшие главы Калининграда Александр Ярошук и Андрей Кропоткин одержали победу в процедуре предварительного голосования «Единой России» по выборам в региональное Заксобрание. Также в числе сорока победителей — действующие депутаты, застройщики, два врача и и два участника СВО. победа в праймериз предполагает участие кандидатов в выборах от «Единой России».
Андрей Кропоткин стал первым по одномандатному округу № 10, набрав 1319 голосов. Действующий сенатор Совета Федерации Александр Ярошук одержал победу в региональной группе № 15, предполагающей выдвижение по спискам. Он набрал 3474 голоса. Ранее Ярошук высказывал желание сохранить пост в Совете Федерации, куда он был делегирован текущим составом Заксобрания после выборов в 2021 году. Кропоткин, как утверждают источники «Нового Калининграда», намерен сохранить пост спикера Заксобрания.
В ходе праймериз ЕР по одномандатным округам победили действующие депутаты Заксобрания, среди которых застройщики Евгений Морозов, Евгений Верхолаз, Юрий Самородов. Также процедуру прошли депутаты Сергей Лютаревич, Юлия Таранова, Наталья Морозова, Екатерина Канаева, Лариса Швалкене, Александр Орехов, Алексей Мартынец, Аугениюс Абарюс, Александр Никулин, Валерий Панченко, Вадим Снигирев, Алексей Мендрик. По одномандатным округам в Заксобрание благодаря победе в праймериз могут пойти действующие депутаты Горсовета Калининграда Сергей Григоренко, Павел Макаров (его отец Валерий Макаров в процедуре не участвовал), Олег Еремин и депутат из Пионерского Анатолий Авраменко.
В числе победителей «списочного» праймериз — застройщики Олег Носырев из Зеленоградского района, Александр Елизаров (ГК Евгения Верхолаза «Модульстройград»), а также зампредседателя Горсовета Олег Быков, директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.
Среди 40 победителей праймериз — два врача (главврач областной инфекционки Ольга Краснова и экс-руководитель Федерального центра высоких технологий Юрий Шнейдер), а также два участника СВО — председатель регионального «Движения первых» Кирилл Сутыка и сотрудник военкомата Михаил Верхоланцев.