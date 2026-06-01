Как сообщается в её комментарии, «основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений».
В субботу украинский беспилотный летательный аппарат впервые намеренно атаковал основное оборудование атомной электростанции. Удар был нанесён по машинному залу энергоблока № 6, после чего произошёл взрыв. По данным источника, пострадавших и критических разрушений нет, нарушения технологических процессов не зафиксированы, радиационный фон остаётся в норме.
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.