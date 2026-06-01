Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основная ответственность за украинские удары по Запорожской АЭС лежит на западных хозяевах Киева.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в её комментарии, «основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений».

В субботу украинский беспилотный летательный аппарат впервые намеренно атаковал основное оборудование атомной электростанции. Удар был нанесён по машинному залу энергоблока № 6, после чего произошёл взрыв. По данным источника, пострадавших и критических разрушений нет, нарушения технологических процессов не зафиксированы, радиационный фон остаётся в норме.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше