Трамп заявил, что США не собираются снова бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная приостановка переговоров с Ираном не означает автоматического возврата к бомбардировкам. Об этом он сказал в интервью NBC.
«Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявил, что считает виноватыми в недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта с Ираном демократов, а также «непатриотично настроенных» республиканцев.
Жителям США, по мнению Трампа, следует «расслабиться» и довериться проводимой им политике.