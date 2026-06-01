Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудников российских медиа внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»

Более 20 россиян пополнили базу экстремистского украинского сайта.

Источник: Комсомольская правда

База экстремистского украинского сайта «Миротворец» пополнилась фамилиями представителей российских медиахолдингов. Всего в базу внесено порядка 20 россиян, передает РИА Новости.

«Это генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, заместитель гендиректора “Газпром-медиа Холдинга” Юлия Голубева, руководитель “Плюс студии” Яндекса Михаил Китаев, замгенерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина и другие», — говорится в опубликованном сообщении.

Среди тех, кого внесли в базу также оказались члены экспертного совета Института развития интернета (ИРИ). При этом, на сайте указаны персональные данные представителей медиахолдингов. «Миротворец» обвиняет всех в якобы «покушении на суверенитет Украины».

Ранее KP.RU сообщил, что в базу местного экстремистского сайта «Миротворец» внесли четырнадцатилетнего подростка, тогда ребенка также обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины за то, что он собирал средства на гуманитарную поддержку военных.