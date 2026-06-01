Сотрудников российских медиа внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»

База экстремистского украинского сайта «Миротворец» пополнилась фамилиями представителей российских медиахолдингов. Всего в базу внесено порядка 20 россиян, передает РИА Новости.
«Это генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, заместитель гендиректора “Газпром-медиа Холдинга” Юлия Голубева, руководитель “Плюс студии” Яндекса Михаил Китаев, замгенерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина и другие», — говорится в опубликованном сообщении.
Среди тех, кого внесли в базу также оказались члены экспертного совета Института развития интернета (ИРИ). При этом, на сайте указаны персональные данные представителей медиахолдингов. «Миротворец» обвиняет всех в якобы «покушении на суверенитет Украины».
Ранее KP.RU сообщил, что в базу местного экстремистского сайта «Миротворец» внесли четырнадцатилетнего подростка, тогда ребенка также обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины за то, что он собирал средства на гуманитарную поддержку военных.