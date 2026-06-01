СМИ сообщили об ошибочной отправке Украиной дронов в сторону Финляндии в мае

Обнаруженные 15 мая в воздушном пространстве Финляндии украинские беспилотники были направлены Киевом по ошибке. Об этом 1 июня сообщила газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Речь идет об инциденте в ночь на 15 мая. Тогда в финском городе Уусима неожиданно прозвучали сирены, сигнализирующие о беспилотной опасности, ввиду чего почти 2 млн жителей города были вынуждены искать убежища. Источники сообщили газете, что Киев незамедлительно предупредил Хельсинки о случайном запуске дронов.

Запущенные в сторону Финляндии беспилотники несли взрывчатку. Дроны, используемые для нанесения ударов, обычно программируются с учетом координат цели и координат промежуточных точек, которые определяют маршрут дрона. Здесь возможны ошибки. Именно это могло произойти с украинскими БПЛА, отмечает издание.

В финских ВС уточнили, что дроны так и не вошли в воздушное пространство Финляндии. Предполагается, что аппараты могли быть ликвидированы их операторами.

Новость дополняется.

