СМИ сообщили об ошибочной отправке Украиной дронов в сторону Финляндии в мае

Речь идет об инциденте в ночь на 15 мая. Тогда в финском городе Уусима неожиданно прозвучали сирены, сигнализирующие о беспилотной опасности, ввиду чего почти 2 млн жителей города были вынуждены искать убежища. Источники сообщили газете, что Киев незамедлительно предупредил Хельсинки о случайном запуске дронов.
Запущенные в сторону Финляндии беспилотники несли взрывчатку. Дроны, используемые для нанесения ударов, обычно программируются с учетом координат цели и координат промежуточных точек, которые определяют маршрут дрона. Здесь возможны ошибки. Именно это могло произойти с украинскими БПЛА, отмечает издание.
В финских ВС уточнили, что дроны так и не вошли в воздушное пространство Финляндии. Предполагается, что аппараты могли быть ликвидированы их операторами.
