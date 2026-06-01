Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии подозревают, что дроны ВСУ со взрывчаткой залетели в страну по вине Киева

Киев мог случайно направить беспилотники с боевой частью в сторону Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sananat со ссылкой на собственные источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, украинская сторона сама предупредила Хельсинки об инциденте, заявив, что дроны были направлены ошибочно. Финские власти объявили опасность в приграничном регионе, но не стали раскрывать её истинную причину.

На следующий день военные республики заявили, что аппараты приблизились к границам страны с российской стороны. Это, как отмечает газета, могло создать у общественности ложное впечатление, будто угроза связана с ответными действиями Москвы на удары киевского режима.

Обычно беспилотники программируются на конкретные координаты, но могут давать сбой. Финские военные утверждают, что дроны не вторгались в воздушное пространство страны. Однако издание допускает, что их могли сбить российские средства противовоздушной обороны по пути к цели.

Напомним, что в результате инцидента с пересечением украинскими дронами финских границ на несколько часов была остановлена работа аэропорта Хельсинки. Глава республики Александр Стубб позже сказал, что не видит в случившемся военной угрозы. И, как писал Yle, этот случай не расследовался МВД страны, потому что украинская сторона предупредила о возможном залёте БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше