По данным издания, украинская сторона сама предупредила Хельсинки об инциденте, заявив, что дроны были направлены ошибочно. Финские власти объявили опасность в приграничном регионе, но не стали раскрывать её истинную причину.
На следующий день военные республики заявили, что аппараты приблизились к границам страны с российской стороны. Это, как отмечает газета, могло создать у общественности ложное впечатление, будто угроза связана с ответными действиями Москвы на удары киевского режима.
Обычно беспилотники программируются на конкретные координаты, но могут давать сбой. Финские военные утверждают, что дроны не вторгались в воздушное пространство страны. Однако издание допускает, что их могли сбить российские средства противовоздушной обороны по пути к цели.
Напомним, что в результате инцидента с пересечением украинскими дронами финских границ на несколько часов была остановлена работа аэропорта Хельсинки. Глава республики Александр Стубб позже сказал, что не видит в случившемся военной угрозы. И, как писал Yle, этот случай не расследовался МВД страны, потому что украинская сторона предупредила о возможном залёте БПЛА.
