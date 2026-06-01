Многодетная семья французов получила орден от Путина на церемонии в Кремле

В Кремле президент России Владимир Путин наградил в Международный день защиты детей многодетную семью Сорлин, которая переехала в Москву из Франции и уже получила гражданство РФ. Отец семейства Фабрис Сорлин признался, что на Западе ему устроили настоящие гонения из-за приверженности традиционным ценностям.