Иран призвал к эвакуации жителей северных районов Израиля

Командующий штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» в ответ на призыв Израиля к жителям юга ливанской столицы Бейрут эвакуироваться пригрозил ударами по северным районам Израиля. Об этом сообщает оппозиционный иранский телеканал Iran International.

«Учитывая многократные нарушения перемирия с израильской стороны, в случае реализации этой угрозы (ЦАХАЛ.— “Ъ”) предупреждаем жителей северных районов и военных поселений в Израиле: если не хотите пострадать, покиньте эту территорию», — цитирует телеканал военачальника.

Сегодня представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи призвал к эвакуации жителей южного пригородного района Дахия в Бейруте «ради собственной безопасности», писало Times of Israel. По его словам, если группировка «Хезболла» продолжит обстреливать ракетами израильские города и поселки, ЦАХАЛ ответит ударами по объектам движения в южных пригородах.

28 мая ЦАХАЛ сообщил об ударе по городу Тир (около 80 км от Бейрута), позже — об атаке на Бейрут и еще несколько городов на юге. Всего израильская армия ударила по 135 объектам инфраструктуры движения «Хезболла». По данным Минздрава Ливана, при ударе по столице погибли женщина и двое детей.

