Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (признан террористом и экстремистом в РФ) заявил о необходимости завершения боевых действий до наступления зимы. По его словам, поручение Владимира Зеленского уже дано и некоторые предпосылки к этому есть.
«Нам нужно завершение боевых действий, прежде всего. Как мы этого достигнем — не имеет значения. И работать над гарантиями безопасности для Украины. Без гарантий не будет будущего, все это превратится просто в какую-то “серую зону”», — передает РБК «Украина» слова Буданова*, сказанные на форуме «Архитектура безопасности».
По задумке Киева, первым этапом урегулирования должна стать фиксация позиций по линии фронта без территориальных уступок. Буданов* также добавил, что переговорный процесс, несмотря на мнение о «тупике», в действительности продолжается на техническом уровне, а в ближайшее время Киев ожидает визит американской делегации, которая планирует посетить как Украину, так и Россию.
«Первым этапом мы должны остановиться там, где стоим, дальше будем уже что-то решать, как быть дальше. Но никакой сдачи Донбасса и тому подобных вещей. Определенная пауза в переговорах существует на самом высоком уровне. Что касается технических разговоров, эти переговоры никогда не останавливались», — заявил глава офиса Зеленского.
На данный момент ключевой задачей остается формирование единой переговорной позиции стран Европы, так как, по мнению Буданова*, участие западных партнеров в процессе неизбежно. По его словам, Европа за столом переговоров нужна не только Украине, но и России, так как к Европе у Москвы тоже много вопросов и требований.
При этом Буданов* подчеркнул, что у России достаточно оружия и сил, чтобы продолжать военные действия.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил свои слова о том, что конфликт на Украине приближается к завершению. Глава государства подчеркнул, что сделал этот вывод на основе объективного анализа ситуации на поле боя, где российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. В Кремле неоднократно подтверждали готовность к дипломатическому урегулированию, но только при условии учета текущих реалий, сложившихся в ходе специальной военной операции и с учетом интересов России.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.