Ранее президент России Владимир Путин объяснил свои слова о том, что конфликт на Украине приближается к завершению. Глава государства подчеркнул, что сделал этот вывод на основе объективного анализа ситуации на поле боя, где российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. В Кремле неоднократно подтверждали готовность к дипломатическому урегулированию, но только при условии учета текущих реалий, сложившихся в ходе специальной военной операции и с учетом интересов России.