Ульянов: Румыния готова без следствия обвинить в любой беде Россию

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, назвал безосновательными обвинения в адрес России из-за дронов, обнаруженных в Румынии. По его мнению, это является проявлением примитивной русофобии.
Дипломат подчеркнул, что Россию обвинили в атаке беспилотников на Румынию еще до проведения какого-либо расследования, даже если бы оно и было фиктивным.
«Были сделаны очень серьезные выводы без какого-либо рассмотрения обстоятельств. Это пример крайне примитивной русофобии, а также отсутствия уважения со стороны румынских властей к самим себе и к собственным гражданам», — написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
В пятницу Румыния заявила, что беспилотник врезался в дом в Галаце, двое пострадали. Власти сходу обвинили Россию, но доказательств не предоставили. Военные не перехватили дрон. Румынский МИД сразу же объявил генконсула России персоной нон грата и закрыл консульство, а также ускорил работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.
Ранее KP.RU сообщил, что обозреватель Умеренков отметил проблемы для Украины, которые создал прилетевший в Румынию беспилотник.