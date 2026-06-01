Основная ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лежит на западных партнерах Украины, которые поставляют оружие этой стране. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, атаки украинских беспилотников на объекты Запорожской АЭС в МИДе расценивают как угрозу ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.
«Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины», — говорится в комментарии Захаровой.
В МИДе также призвали руководство МАГАТЭ и генерального директора агентства Рафаэля Гросси дать «справедливую и заслуженную оценку» этим действиям.
Ранее представители ЗАЭС и российские власти сообщили о двух атаках на объекты станции. По их данным, 30 мая дрон поразил здание машинного зала энергоблока № 6, а 31 мая под удар попал транспортный цех, где были повреждены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». На станции заявляли, что пострадавших нет, а все системы продолжают работать в штатном режиме.
