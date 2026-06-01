Россельхознадзор с 2 июня ограничит ввоз еще двух категорий продуктов из Армении

Россельхознадзор заявил, что с 2 июня установит временные ограничения в отношении ввоза абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, вишни и черешни, а также винограда из Армении.
В Россию будет ограничен ввоз продукции, а также ее транзит в государства — члены ЕАЭС.
Меры, как следует из сообщения, будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».
Ограничения импорта уже коснулись некоторых других видов плодовоовощной продукции, таких как томаты, огурцы, перец, укроп, петрушка и кинза.
Читайте материал «Два армянских рыбных хозяйства смогут экспортировать продукцию в Россию».