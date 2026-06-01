Трамп отрицает возобновление ударов по Ирану из-за паузы в переговорах

Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп.
Господин Трамп сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. «Честно говоря, мне кажется, мы слишком много разговаривали. Думаю, молчание было бы очень кстати, и это могло бы продолжаться долгое время», — сказал американский президент. Он добавил, что сложившаяся ситуация «не означает, что мы снова начнем всех бомбить», однако американская блокада портов сохранится.
По данным иранского агентства Tasnim, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня.
28 мая Axios писал, что переговорщики США и Ирана согласовали меморандум о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Дональд Трамп обещал принять решение по сделке с Ираном после совещания с советниками. Однако после двухчасового заседания американский президент так и не выступил с окончательным заявлением. По данным The New York Times, президент США решил ужесточить условия потенциального мирного соглашения с Ираном.