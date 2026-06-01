Задержанный танкер Tagor встанет на якорь в заливе Дуарнене на западе Франции

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, следовал из России и находился под международными санкциями; согласно данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт был в Мурманске в начале мая. Капитаном нефтяного танкера Tagor, задержанного в Атлантике французскими ВМС, предварительно, является россиянин. Позже прокурор Бреста Стефан Келланберже заявил, что начато уголовное расследование из-за отказа моряков с задержанного танкера подчиняться.