Задержанный танкер Tagor встанет на якорь в заливе Дуарнене на западе Франции

Задержанный военно-морскими силами Франции в Атлантике танкер Tagor, подозреваемый в использовании «ложного флага», прибудет во вторник утром в залив Дуарнене на западе республики. Об этом сообщила Морская префектура Атлантики.

«Танкер Tagor прибудет утром во вторник, 2 июня, в залив Дуарнене в департаменте Финистер», — отмечается в коммюнике.

В ведомстве уточнили, что судно останется в распоряжении прокурора в рамках расследования по фактам отсутствия флага и отказа выполнить требования ВМС Франции.

Вокруг танкера ограничат судоходство, а само судно поместят в зону, запрещённую для полётов. Соблюдение режима будет контролироваться подразделениями жандармерии и французскими ВМС.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, следовал из России и находился под международными санкциями; согласно данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт был в Мурманске в начале мая. Капитаном нефтяного танкера Tagor, задержанного в Атлантике французскими ВМС, предварительно, является россиянин. Позже прокурор Бреста Стефан Келланберже заявил, что начато уголовное расследование из-за отказа моряков с задержанного танкера подчиняться.

