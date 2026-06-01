Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался под давлением из-за расследования НАБУ против экс-главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года», — говорится в статье.
Издание отметило, что разбирательство принесло не только коррупционный скандал, но и провалы на передовой, а также прессинг из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой.
В материале подчеркнули, что ситуация для украинского главаря остается непростой, хотя прямых обвинений антикоррупционные ведомства страны ему пока не предъявили.
Как писал сайт KP.RU, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что давление на Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Зеленского. Дипломат подчеркнул, что именно глава киевского режима, проигнорировав ранние сигналы Белого дома, привел к шумихе вокруг Ермака.