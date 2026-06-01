Лантратова взяла под контроль выплаты вдовам героев СВО

В мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 327, установивший единые базовые меры поддержки для всех категорий участников СВО и членов их семей по всей стране. Тем не менее, как показывает практика, на региональном уровне до сих пор возникают трудности с трактовкой отдельных положений законодательства. Работа над устранением этих противоречий станет приоритетным направлением деятельности федерального омбудсмена и профильных комитетов Госдумы.