Лантратова взяла под контроль выплаты вдовам героев СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Комитетом семей воинов Отечества провела прием вдов участников спецоперации, чтобы решить проблемы с получением государственных пособий. Как сообщает РИА Новости, основной темой обсуждения стала юридическая коллизия, из-за которой дети, рожденные уже после гибели отцов, не всегда могли претендовать на положенные выплаты.
«К сожалению, бывали случаи, когда муж уходил на задание и погибал до того, как ребенок был рожден. И получалась такая по-человечески несправедливость, но с точки зрения закона все нормы были соблюдены», — пояснила Яна Лантратова в ходе встречи.
Омбудсмен подчеркнула, что проблема требует оперативного решения, даже если речь идет о сложных ситуациях, связанных с гражданским браком. По поручению Лантратовой региональные уполномоченные приступят к индивидуальному сопровождению каждой семьи, включая помощь в судебных разбирательствах для защиты прав детей.
«Вот сейчас наша задача, опираясь на указ президента, отработать каждую конкретную историю по обращениям. А затем мы проанализируем момент, где есть пробел в законодательстве. И соответствующую инициативу мы предложим в профильный комитет Государственной Думы», — добавила она.
В мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 327, установивший единые базовые меры поддержки для всех категорий участников СВО и членов их семей по всей стране. Тем не менее, как показывает практика, на региональном уровне до сих пор возникают трудности с трактовкой отдельных положений законодательства. Работа над устранением этих противоречий станет приоритетным направлением деятельности федерального омбудсмена и профильных комитетов Госдумы.