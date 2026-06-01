Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербия перед важным выбором

У нас с неподдельной тревогой восприняли информацию о том, что вопрос о введении Сербией визового режима с Россией выходит на официальный уровень. Дело ведь не в штампах в загранпаспортах, а в постепенном отходе этой балканской страны (прежде всего — ее элиты) от исторически братских отношений русских и сербов.

Сербия никогда не предавала Россию. Но в ситуации фактической географической блокады натовскими странами и давления ЕС, в странах которого работают сотни тысяч сербов и который остается главным инвестором в сербскую экономику, сопротивляться требованиям Брюсселя, ставящего вопрос о введении виз и о резком уменьшении выдачи россиянам ВНЖ, Белграду сложнее придерживаться политики многовекторности и отрицания антироссийских санкций.

Не помогли визиты Вучича в Пекин в надежде на китайские инвестиции. Да и в стране не прекращаются попытки «цветных революций», что усиливает ощущение неопределенности у властей, в среде которых выделяется русофобской позицией экс-сотрудница USAID, а ныне спикер парламента Ана Брнабич, не считающая наши отношения «братскими».

В результате Сербия впервые участвовала в маневрах с натовскими силами. Теми, что бомбили Белград в 1991-м… После введения виз от Белграда потребуют и признания независимости Косова, продолжая размахивать «морковкой» ЕС. Ничего нового. Черногория уже прошла этот путь: в НАТО, но все еще в предбаннике Евросоюза.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше