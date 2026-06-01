Сербия никогда не предавала Россию. Но в ситуации фактической географической блокады натовскими странами и давления ЕС, в странах которого работают сотни тысяч сербов и который остается главным инвестором в сербскую экономику, сопротивляться требованиям Брюсселя, ставящего вопрос о введении виз и о резком уменьшении выдачи россиянам ВНЖ, Белграду сложнее придерживаться политики многовекторности и отрицания антироссийских санкций.
Не помогли визиты Вучича в Пекин в надежде на китайские инвестиции. Да и в стране не прекращаются попытки «цветных революций», что усиливает ощущение неопределенности у властей, в среде которых выделяется русофобской позицией экс-сотрудница USAID, а ныне спикер парламента Ана Брнабич, не считающая наши отношения «братскими».
В результате Сербия впервые участвовала в маневрах с натовскими силами. Теми, что бомбили Белград в 1991-м… После введения виз от Белграда потребуют и признания независимости Косова, продолжая размахивать «морковкой» ЕС. Ничего нового. Черногория уже прошла этот путь: в НАТО, но все еще в предбаннике Евросоюза.