В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.
Путин собрал в Кремле совещание по расследованию атаки ВСУ в Старобельске
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Кремле собрал совещание по вопросам поддержки пострадавших от атаки ВСУ в Старобельске, а также по ходу расследования этого террористического акта.