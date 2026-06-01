Путин проводит совещание по расследованию атаки ВСУ по колледжу в Старобельске

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совещание на тему расследования атаки Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР. Также в ходе встречи глава государства намерен обсудить вопрос о поддержке пострадавших от удара.
Путин назвал террористический удар киевского режима по Старобельску «кровавым преступлением украинской хунты». Напомним, что в результате атаки ВСУ погиб 21 студент Старобельского педагогического колледжа в ночь на 22 мая. Удары наносились беспилотниками по студенческому общежитию, где спали учащиеся.