Франция ограничила участие Израиля в военной выставке Eurosatory

Франция ограничила участие Израиля в международной выставке технологий военной промышленности и безопасности Eurosatory. Об этом сообщает France 24. Президент организующей мероприятие компании COGES Events Шарль Бодуэн отметил, что доступ будет открыт только тем израильским компаниям, которые выставляют средства обороны — противозенитные, противобаллистические и так далее.

Господин Бодуэн заявил, что это решение французского правительства и оно «достаточно ясное». «Здесь нет места двусмысленности. Показов наступательного вооружения не будет», — отметил он. Министерство обороны Израиля выразило протест против таких ограничений, назвав решение «позорным». В заявлении ведомства говорится, что от него «веет политическим и коммерческим расчетом».

Eurosatory пройдет в окрестностях Парижа с 15 по 19 июня.

