Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования террористической атаки Вооруженных сил Украины на Старобельск. Как сообщает агентство ТАСС, глава государства жестко осудил действия киевского режима и потребовал оказать максимальную помощь семьям погибших. Он также заверил, что наказание виновным будет неотвратимым.
«Наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым», — заявил Владимир Путин в ходе совещания.
Президент охарактеризовал действия украинских войск как «кровавое преступление украинской хунты». Он выразил глубокие соболезнования родственникам жертв трагедии и поручил профильным ведомствам и региональным властям с максимальным вниманием отнестись к нуждам каждой семьи, столкнувшейся с последствиями этого теракта.
Удар по Старобельску пришелся на здание местного колледжа, в результате чего погиб 21 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Правоохранительные органы России продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту террористического акта. Следственный комитет РФ устанавливает круг лиц и подразделений ВСУ, причастных к отдаче и исполнению преступного приказа, для их последующего привлечения к строгой ответственности.