Россияне отменяют туры в Крым

Российские туристы начали отказываться от поездок в Крым из-за дефицита топлива. На отмены идут в основном автомобилисты, которые составляют 70 процентов отдыхающих на полуострове. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На этой неделе на крымских заправках выстроились очереди, многие водители не могут заправиться и уехать домой. На этом фоне часть туристов аннулирует брони. О массовых отменах речи пока не идёт, но отдельные направления уже просели.
«По западному побережью фиксируем примерно 10 процентов аннулированных броней, на южном — около 5 процентов», — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
По её данным, Феодосия потеряла уже около 10 процентов бронирований.
Читайте также: «В Севастополе объявили продажу бензина Аи-92 и Аи-95 по талонам».