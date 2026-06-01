«Сценарий судного дня»: руководство ООН поразмышляло о дате банкротства

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация призывает страны-члены организации своевременно выполнять свои организации в части оплаты взносов, но не может дать прогноз относительно того, когда именно у сообщества закончатся деньги без платежей со стороны Соединенных штатов и КНР, сообщает РИА «Новости».
Дюжаррик заявил, что у ООН «нет какой-либо жесткой даты для сценария судного дня».
Также представитель генсека сказал, что недавно от КНР был получен платеж в размере 800 миллионов долларов, «что помогает».
31 мая The Wall Street Journal заявило, что ООН столкнулась с угрозой банкротства из-за невыплаты обязательных взносов США и Китаем.
Читайте материал «Анонсирован визит в КНР крупного европейского политика».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.