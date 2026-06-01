Трамп договорился о перемирии: Израиль и «Хезболлах» прекращают огонь

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Биби Нетаньяху, и израильские войска в Бейрут направлены не будут. А все войска, находящиеся на пути туда, уже развернули. Схожим образом, через представителей высокого ранга, у меня состоялась очень хорошая беседа с “Хезболлах”, и они согласились, что вся стрельба прекратится», — сообщил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.