Трамп договорился о перемирии: Израиль и «Хезболлах» прекращают огонь

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по прекращению огня в Ливане между Армией обороны Израиля и шиитским движением «Хезболлах». По словам американского лидера, договоренностей удалось достичь в ходе прямых контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями руководства ливанского движения.
«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Биби Нетаньяху, и израильские войска в Бейрут направлены не будут. А все войска, находящиеся на пути туда, уже развернули. Схожим образом, через представителей высокого ранга, у меня состоялась очень хорошая беседа с “Хезболлах”, и они согласились, что вся стрельба прекратится», — сообщил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что в рамках соглашения обе стороны обязались полностью прекратить взаимные атаки. Кроме того, Трамп затронул тему консультаций с Тегераном по более широкому соглашению, предусматривающему продление режима прекращения огня в регионе и возобновление судоходства в Ормузском проливе.
«Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются и идут ускоренными темпами», — добавил президент США.
Ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщало о решении Тегерана приостановить обмен посланиями с Вашингтоном в знак протеста против массированных бомбардировок Израилем территории Ливана. Посредничество США и личное вмешательство Трампа, сумевшего остановить продвижение израильских сухопутных сил к ливанской столице, позволили вернуть стороны за стол переговоров и возобновить дипломатический диалог с Ираном, который ранее находился под угрозой полного срыва.