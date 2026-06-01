Львова-Белова останется детским омбудсменом еще на пять лет

Сегодня российский президент провел рабочую встречу с госпожой Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказала о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране — до 22 тыс. человек. Кроме того, по словам Марии Львовой-Беловой, с 2024 года на 18,3% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, — с 60 тыс. до 49 тыс. человек.