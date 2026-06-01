МИД РФ выразил протест Литве из-за планов ликвидировать захоронение советских солдат

Россия возмущена планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат в Вевисе. В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте, ей заявлен решительный протест. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й. Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в г. Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», — отмечается в тексте сообщения.
«После российского демарша от 30 апреля с.г., связанного с аналогичными аморальными действиями Вильнюса в отношении захоронения в центре г. Шяуляй, злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов в Литве продолжает набирать обороты», ֫ констатируют в МИД РФ.
«В очередной раз представителю Литвы было указано, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в Российской Федерации. Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны», — подчеркивают в дипведомстве.
В литовском городе Вевис находится мемориальный комплекс — Кладбище советских воинов (расположенное по адресу ул. Эжерё, д. 15), где захоронены солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Литвы. В мае власти Литвы анонсировали планы по ликвидации данного воинского захоронения.