МИД РФ выразил протест Литве из-за планов ликвидировать захоронение советских солдат

«1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й. Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в г. Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», — отмечается в тексте сообщения.