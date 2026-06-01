Буданов* анонсировал визит американцев в Москву и Киев

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовящемся визите американской делегации в Москву и Киев.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовящемся визите американской делегации в Москву и Киев. Об этом он сообщил на форуме «Архитектура безопасности», передает Telegram-канал «Новости.Live».

По словам Буданова*, американская сторона уже дала подтверждение о предстоящей поездке. Как уточнил чиновник, представители США намерены прибыть в обе столицы в самое ближайшее время.

В офисе президента Украины также связывают активизацию диалога с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. По имеющейся информации, конфликт может быть прекращен до выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября. Источники в Киеве полагают, что из-за риска поражения Республиканской партии на этих выборах американский лидер Дональд Трамп может серьезно заняться украинским вопросом.

Как сообщает ряд украинских СМИ, в состав делегации, вероятно, войдут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые станут первыми американскими переговорщиками, посетившими Киев в рамках текущего раунда консультаций.

Сам Буданов* подтвердил, что украинская сторона ведет активную подготовку к предстоящим встречам. При этом чиновник подчеркнул, что результативность диалога зависит от позиций обеих сторон конфликта, поскольку односторонне такие вопросы не решаются.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

