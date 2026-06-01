Кара за Старобельск: Зеленский в панике предупредил о новом ударе возмездия

Россия подготовила новый массированный удар возмездия по территории Украины, угроза которого остается предельно высокой.

Россия подготовила новый массированный удар возмездия по территории Украины, угроза которого остается предельно высокой. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский, призвав граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно спускаться в укрытия.

«Обращайте внимание на воздушные тревоги, это очень важно. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — предупредил Зеленский.

Украинские мониторинговые ресурсы со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что в атаке могут быть задействованы одновременно от 700 до 800 беспилотников. Массовые пуски БПЛА уже фиксируются как минимум с шести различных направлений.

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Старобельске, назвав атаку ВСУ на местный колледж «кровавым преступлением украинской хунты» и гарантировав неотвратимость наказания для организаторов этого нападения.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту, “ну что ж, это их выбор”, — заявил Путин.

В свою очередь, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что российские правоохранительные органы уже установили конкретных виновных. В качестве обвиняемых по делу о теракте в Старобельске привлечены командующий Силами беспилотных систем Вадим Бровди, начальник ГУР Кирилл Иващенко и еще несколько высокопоставленных командиров ВСУ.

Террористический удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» под командованием Клименко, сообщил в свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин. На местах падения беспилотников найдены комплектующие производства стран НАТО, добавил он.

