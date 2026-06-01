Кара за Старобельск: Зеленский в панике предупредил о новом ударе возмездия

Россия подготовила новый массированный удар возмездия по территории Украины, угроза которого остается предельно высокой. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский, призвав граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно спускаться в укрытия.
«Обращайте внимание на воздушные тревоги, это очень важно. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — предупредил Зеленский.
Украинские мониторинговые ресурсы со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что в атаке могут быть задействованы одновременно от 700 до 800 беспилотников. Массовые пуски БПЛА уже фиксируются как минимум с шести различных направлений.
Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Старобельске, назвав атаку ВСУ на местный колледж «кровавым преступлением украинской хунты» и гарантировав неотвратимость наказания для организаторов этого нападения.
«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту, “ну что ж, это их выбор”, — заявил Путин.
В свою очередь, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что российские правоохранительные органы уже установили конкретных виновных. В качестве обвиняемых по делу о теракте в Старобельске привлечены командующий Силами беспилотных систем Вадим Бровди, начальник ГУР Кирилл Иващенко и еще несколько высокопоставленных командиров ВСУ.
Террористический удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» под командованием Клименко, сообщил в свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин. На местах падения беспилотников найдены комплектующие производства стран НАТО, добавил он.