За день силы ПВО сбили 33 дрона над Россией

В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над Крымом.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь с 31 мая по 1 июня на территории региона сбили 20 украинских беспилотников. Пострадавших нет.
В Кировской области после атаки дронов начался пожар на предприятии 31 мая. В результате атаки никто не пострадал.
В течение ночи на 1 июня российские силы ПВО сбили в регионах страны 72 украинских беспилотника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.
