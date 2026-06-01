В новый пакет санкций ЕС войдут ограничения против танкеров и банков

Евросоюз в рамках подготовки 21-го пакета санкций рассматривает возможность временно заморозить механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, таким образом в Брюсселе намерены не допустить получения Россией сверхприбыли от текущего скачка мировых котировок.
Действующий лимит составляет 44,10 доллара за баррель. Плановая процедура пересмотра, запланированная на июль, грозила поднять эту планку как минимум до 65 долларов — выше прежнего порога «Большой семерки» (G7) в 60 долларов. Именно это противоречие заставило европейских чиновников искать способы удержать потолок.
Санкционный механизм был принят Евросоюзом в 2025 году. Он привязал потолок к средней рыночной цене российской нефти Urals: раз в полгода предел автоматически устанавливается на 15% ниже этого показателя. С февраля 2026 года лимит составляет 44,10 доллара за баррель. Европейским компаниям запрещено предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, проданной дороже этого порога.
Как поясняет агентство, война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива, длящееся четвертый месяц, взвинтили мировые цены на энергоносители. В результате формула пересмотра вывела бы новый потолок на уровень около 65 долларов — что не только выше прежнего лимита G7, но и психологически размывает санкционную конструкцию, переставая ограничивать доходы России.
По данным издания, в Брюсселе рассматривают три сценария: сохранить потолок на текущем уровне 44,10 доллара, ограничить любое повышение планкой в 60 долларов либо приостановить действие динамического механизма пересмотра до конца 2026 года, сославшись на исключительные обстоятельства на Ближнем Востоке.
Помимо нефтяного потолка, в новый санкционный пакет могут войти ограничения против банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах, которые, по мнению руководства ЕС, Москва использует для обхода рестрикций. Также под санкции добавят около 20 российских организаций и суда, перевозящие сжиженный природный газ.
В настоящее время чиновники Еврокомиссии обсуждают предложение с государствами — членами ЕС. Спорным остается вопрос о полном запрете на морские услуги: несколько стран выступят против, если эта мера не будет поддержана всеми странами G7, пишет Bloomberg. Ожидается, что новый пакет может быть представлен в конце июня или начале июля.
26 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы над 21-м пакетом санкций, не раскрыв его содержания. За месяц до этого Евросоюз ввел 20-й пакет, в который вошли ограничения против энергетического сектора, 46 судов теневого флота, 20 российских банков, включая «Русский стандарт», а также страховой компании «Согласие». Россия считает санкции западных стран незаконными.
Как ранее сообщал Bloomberg, нынешний виток санкционного давления может быть связан с изменившейся ситуацией на энергорынках и нежеланием Евросоюза ослаблять режим рестрикций на фоне непредсказуемого роста нефтяных цен. По информации собеседников агентства, отдельные государства — члены ЕС уже выражают обеспокоенность тем, что автоматическое повышение потолка до 65 долларов фактически выхолостит санкции и позволит Москве наращивать экспортную выручку без дополнительных издержек на логистику.
