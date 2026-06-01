Трамп: Израиль не будет отправлять войска в Бейрут

Израиль не будет отправлять в Бейрут войска, а те военнослужащие, которые уже направились к столице Ливана, вернутся обратно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он также рассказал об аналогичном разговоре с представителями ливанского движения «Хезболла». Они согласились не атаковать Израиль, если тот не будет нападать на них.

Удары Израиля по Ливану стали причиной, почему Иран отказался продолжать переговоры с США, писало агентство Tasnim. 28 мая ЦАХАЛ сообщил об ударе по городу Тир (около 80 км от Бейрута), позже — об атаке на Бейрут и еще несколько городов на юге. Всего израильская армия ударила по 135 объектам инфраструктуры движения «Хезболла».

