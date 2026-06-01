Трамп предположил, что стоимость нефти скоро снизится

Президент США Дональд Трамп сказал, что ожидает снижения стоимости нефти в ближайшем будущем.
Трамп в интервью телеканалу CNBC предположил, что нефть «очень скоро упадет камнем». Американский президент заявил, что не опасается подорожания энергоносителей.
Эксперты предполагают, что подорожание нефти является одним из факторов, объясняющих подорожание рубля по отношению к доллару.
